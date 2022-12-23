Apple'ın iPhone satışından ne kadar kazandığı belli oldu

23 Aralık 2022 Cuma, 17:08

Counterpoint isimli pazar araştırma şirketi, 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin akıllı telefon sektörü verilerini yayımladı. Veriler, pazarda ciddi bir daralma olduğunu, yani akıllı telefon satışlarının düştüğünü gözler önüne seriyor.

Yapılan araştırmaya göre şirketlerin gelirleri 3. çeyrekte yüzde 3, satış adetleri ise yüzde 12 düşüş kaydetti. Sektör bu 3 aylık zaman diliminde, 100 milyar dolar civarında gelir sağladı.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; akıllı telefon pazarına ait veriler, 5G telefonların artık bir standart olduğunu gözler önüne serdi. Zira 100 milyar dolarlık gelirin yüzde 80'i, 5G destekli telefonlardan sağlandı. Böylelikle 5G telefonlar için tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.

APPLE-SAMSUNG REKABETİNİN KAZANANI APPLE OLDU

Counterpoint tarafından yapılan pazar araştırmasına göre Apple, üçüncü çeyrekte pazar payının yüzde 42'sine hakim oldu.

Yani şirketin kasasına giren para 42 milyar dolar seviyesindeydi. Apple'ı 18 milyar dolar gelir ile Samsung, 8 milyar dolar gelir ile Xiaomi, 6 milyar dolar ile Oppo ve OnePlus, 5 milyar dolarla da Vivo takip etti. Diğer markaların geliri ise 20 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN YILA GÖRE GELİRLERİNİ ARTIRMAYI BAŞARAN ŞİRKETLER

Gelirler geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, yalnızca Apple ve Xiaomi'nin akıllı telefon gelirlerinin arttığı görülüyor. Burada ön plana çıkan şirket ise Apple.

Şirketin pazar payı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 civarı artmış oldu. Xiaomi'deki gelir artışı ise binde 6 olarak kayıtlara geçti. Güney Koreli Samsung'un gelirleri ise bu süreçte binde 5 geriledi.

Öyle ki Apple'ın iPhone'lardan elde ettiği gelir; Xiaomi, Oppo ve OnePlus, Vivo ve diğer tüm markaların elde ettiği gelirden daha yüksek.

Bu şirketlerin toplam geliri, 37 milyar dolar civaarındayken Apple, tek başına 42 milyar dolar elde etmeyi başardı.