Apple'ın büyük ekranlı iPad Air modelinin tasarımı sızdı
Apple'dan yıllardır büyük ekranlı bir iPad Air isteniyor. Bu konuda somut bir adım görülmemişti. Yeni tasarım iddialarına göre büyük ekranlı iPad Air geliyor.
Apple'ın 12.9 inç iPad Air modelini geliştirdiği söylenen sızıntıya göre cihazın tasarımı da ortaya çıktı. Cihaz mart ayında karşımıza çıkacak ve 91Mobiles tarafından yapılan sızıntıya göre iPad'in tasarımları ortaya çıktı. Tasarım dosyası olarak ortaya çıkan iPad Air, 12.9 inç boyutlarında olacak ve Touch ID bulunacak.
APPLE'IN YENİ iPAD'İ NASIL OLACAK?
Cihazda aynı zamanda hem alt hem de üst kısımda olmak üzere hoparlör yer alacak.
USB-C'yi kullanmaya başlayan Apple, yeni iPad Air'ı için de bu standarttan vazgeçmeyecek. Cihazla ilgili daha önce ortaya atılan bilgilere göreyse Apple M2 işlemcisinin yer alması bekleniyor.
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