Apple Vision Pro uygulama mağazası açıldı! Neler var?

Yayınlanma: 17.01.2024 - 13:17

Güncelleme: 17.01.2024 - 13:17

Apple'ın şubat ayında resmen satışa çıkması beklenen karma gerçeklik başlığı için uygulama mağazası açıldı. visionOS App Store olarak adlandırılan bu mağaza, ana App Store'da uyumlu olan uygulamaları listeleyecek.

VISION PRO İLE UYUMLU UYGULAMALAR

Burada Vision Pro cihazıyla uyumlu uygulamaların yanı sıra, oraya özel olarak tasarlanmış olanları 3 boyutlu modda çalıştırabilen iOS uygulamalarına da sahip olacak.

Apple, cihaz çıktığında direkt çalışacak ve uyumlu olacak içerik izleme ve spor uygulamalarını da listeledi: