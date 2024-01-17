Apple Vision Pro uygulama mağazası açıldı! Neler var?
Apple Vision Pro'ya özel açılan visionOS App Store cihazla uyumlu uygulamalara sahip olacak.
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Apple'ın şubat ayında resmen satışa çıkması beklenen karma gerçeklik başlığı için uygulama mağazası açıldı. visionOS App Store olarak adlandırılan bu mağaza, ana App Store'da uyumlu olan uygulamaları listeleyecek.
VISION PRO İLE UYUMLU UYGULAMALAR
Burada Vision Pro cihazıyla uyumlu uygulamaların yanı sıra, oraya özel olarak tasarlanmış olanları 3 boyutlu modda çalıştırabilen iOS uygulamalarına da sahip olacak.
Apple, cihaz çıktığında direkt çalışacak ve uyumlu olacak içerik izleme ve spor uygulamalarını da listeledi:
- Disney+
- ESPN
- MLB
- PGA Tour
- Max
- Discovery+
- Amazon Prime Video
- Paramount+
- Peacock
- Pluto TV
- Tubi
- Fubo
- Crunchyroll
- Red Bull TV
- IMAX
- TikTok
- MUBI
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