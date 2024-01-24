Apple'ın elektrikli otomobilinin çıkış tarihi ertelendi! Neden?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:58

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:00

Xiaomi'nin ilk otomobilini tanıtmasının ardından gözler Apple'a çevrilmişti. Benzer zamanlarda söylentiler çıkmış, her iki şirketin de otomobil geliştirmesi heyecanlandırmıştı. Ancak Apple'ın otomobilini görmemiz için daha önümüzde yıllar var. Yeni haberlere göre şirket, lansman tarihini ertelediği gibi araca eklemeyi planladığı sürücüsüz sürüş özelliklerini de çıkartıyor.

APPLE'IN OTOMOBİLİ NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple'ın elektrikli otomobil projesi Project Titan, karşımıza ilk olarak 2015'lerde çıktı. Burada söylentilerden öteye gitmeyen haberler daha sonra işlerin ciddiye binmesiyle heyecan yarattı. Başlangıçta direksiyonu olmayan ve tamaman otonom olması planlanan aracın yıllar içinde eklenmesi beklenen özellikleri de değişti.

Bloomberg'ün yeni aktardığı bilgilere göre, Apple otonom sürüş hedeflerini düşürmesine rağmen aracını 2028 yılına kadar piyasaya sürmeyecek.

Apple da Tesla gibi sınırlı otonom özellikler sunacak. Apple normalde bu elektrikli aracı 4. seviye otonom sürüş sunacak şekilde geliştirmek istiyordu ancak işler planlandığı gibi gitmemiş olacak ki hedefleri 2. seviyeye çekti.

Aynı zamanda projenin tamamen iptal edilmesi bile gündeme gelebilir çünkü projede daha önce çalışan bir prototip üretilmemiş.