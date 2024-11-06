Yayınlanma: 06.11.2024 - 11:14

Güncelleme: 06.11.2024 - 11:17

Apple, her yıl kullanıcıların beklentisini yükselten yeni cihazlarıyla teknoloji dünyasında adından söz ettiriyor. Eylül ayında tanıtılan iPhone 16 serisi büyük ilgi toplarken, Kasım 2024 itibarıyla Apple’ın en güçlü cihazları açıklandı.

EN GÜÇLÜ APPLE CİHAZLARI

Apple’ın performans açısından en güçlü ürünü, 2 milyon 520 bin 613 puan ile M4 çipli iPad Pro 11 (2024) oldu. Bu güçlü cihazı 2 milyon 514 bin 929 puanla yine M4 çipli 13 inç iPad Pro (2024) takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise, M2 çipli 12.6 inç iPad Pro 6 yer alırken, dördüncü sırada yine M2 çipine sahip iPad Air 13 karşımıza çıkıyor.

İPHONE 16 PRO MAX İLK 10'DA

En güçlü iPhone modeli olan iPhone 16 Pro Max, listede yedinci sıraya yerleşti ve 1 milyon 690 bin 442 puan aldı. Hemen ardından ise iPhone 16 Pro 1 milyon 689 bin 106 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Standart ve Plus modelleri ise ilk 10’a giremedi.

Apple'ın genişleyen ürün yelpazesi, performans tutkunları için en güçlü seçenekleri sunarken, cihazların sahip olduğu yüksek puanlar şirketin inovasyon gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.