Apple üst seviye "M2 Extreme Çipi" üretmekten vazgeçmiş olabilir

19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:44

Apple kendi çiplerini kendi üretir duruma gelmek için WWDC 2020 kapsamında M1 işlemcilerini tanıtmıştı. Apple silikon çiplere geçiş sürecini önemsiyor ve M2 işlemcisini de geliştirmişti. Bu noktada daha optimize ve hızlı çipler için yola çıkan Apple, M2 Extreme üzerinde çalıştığına yönelik bazı sızıntılarla gündeme gelmişti.

APPLE NEDEN M2 EXTREME KARARINDAN DÖNÜYOR?

Yeni ortaya çıkan blgilere göne Apple Silicon Mac Pro üretme planlarından vazgeçti. 9to5Mac tarafında yer alan haberde Mark Gurman'a göre Apple'ın bu çipten vazgeçme sebepleri arasında maliyet ve performansın istenildiği seviyeye kadar çıkamaması yatıyor.

M2 Extreme çipi temelde ikili M2 Ultra'dan oluşacaktı. Gurman'a göre Mac Pro, M2 Ultra çipine sahip şekilde gelecek ve önceki nesle göre çok daha iyi RAM ve depolama kapasitesi sunacak.