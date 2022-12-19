Apple üst seviye "M2 Extreme Çipi" üretmekten vazgeçmiş olabilir

Apple'ın üste seviyede konumlandırılan M2 Extreme çipi geliştirildiği öne sürülmüştü. Şimdi ise yeni iddiaya göre Apple bu karardan dönmüş gibi görünüyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:44
Apple üst seviye
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Apple kendi çiplerini kendi üretir duruma gelmek için WWDC 2020 kapsamında M1 işlemcilerini tanıtmıştı. Apple silikon çiplere geçiş sürecini önemsiyor ve M2 işlemcisini de geliştirmişti. Bu noktada daha optimize ve hızlı çipler için yola çıkan Apple, M2 Extreme üzerinde çalıştığına yönelik bazı sızıntılarla gündeme gelmişti.

APPLE NEDEN M2 EXTREME KARARINDAN DÖNÜYOR?

Yeni ortaya çıkan blgilere göne Apple Silicon Mac Pro üretme planlarından vazgeçti. 9to5Mac tarafında yer alan haberde Mark Gurman'a göre Apple'ın bu çipten vazgeçme sebepleri arasında maliyet ve performansın istenildiği seviyeye kadar çıkamaması yatıyor.

M2 Extreme çipi temelde ikili M2 Ultra'dan oluşacaktı. Gurman'a göre Mac Pro, M2 Ultra çipine sahip şekilde gelecek ve önceki nesle göre çok daha iyi RAM ve depolama kapasitesi sunacak. 


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