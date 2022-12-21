Apple TV uygulaması Android tarafa geliyor olabilir

21 Aralık 2022 Çarşamba, 07:25

Apple TV tarafında kullanıcı sayısını artırmaya devam ederken, Android taraf için entegre uygulama geleceğine yönelik söylentiler ortaya çıktı. Geliştirilme aşamasında olduğu aktarılan uygulama sayesinde kullanıcılar Apple TV Plus içeriklerine Android telefonları üzerinden ulaşabilecek. Bu sayede de internet sürümüne bağlı kalmaktan kurtulabilirler.

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Twitter'da Apple'ın test ettiği aktarılan uygulamanın, yakında piyaasaya sürmeyi planladığı da aktarıldı.

Android tarafta TV uygulaması şu an Chromecast ve Android TV işletim sistemine sahip cihazlar ile sınırlı durumda.

Apple TV uygulamasına sahip Apple dışı cihazlar ise şu şekilde: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Roku ve Amazon Fire TV streaming sticks, Roku TVs, ve akıllı TV tarafında LG, Samsung, Sony ve Vizio.