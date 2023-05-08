Apple kurucusu Steve Wozniak'tan Tesla için korkunç iddia

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:07

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:07

Apple'ın kurucularından biri olan Steve Wozniak, 2013 yılında Tesla CEO'su Elon Musk ile bir mail üzerinden tartışma yaşamıştı. Steve Wozniak'ın iddialarına göre, Elon Musk benzinli bir araba aldığı için kendisini azarlamıştı.

Bunun üzerine Wozniak, Tesla'nın elektrikli otomobil modellerinden biri olan Model S'i satın almıştı. Ancak Wozniak, elektrikli otomobili bir süre kullandıktan sonra aracını Chevy Bolt EV ile değiştirmişti.

Wozniak, Tesla'nın modellerine Autopilot 2.0'ı yayınlanması ile birlikte tekrardan Model S'e geçiş yapmıştı.

"İNSANLARI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞAN BİR OTOMOBİL"

Steve Wozniak CNN'e verdiği bir röportajda Tesla otomobiller için yeni bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Tesla'nın FSD özelliğine sahip araçlarının insanları her fırsatta öldürmeye çalıştığını belirtti.

Wozniak konu ile ilgili "Yapay zekanın yanlış gittiği ve seni her fırsatta öldürmeye çalışan bir çalışmayı incelemek istiyorsan, Tesla al" ifadelerini kullandı.