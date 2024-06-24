Apple'ın Meta ile görüştüğü iddia edildi

Yayınlanma: 24.06.2024 - 22:40

Güncelleme: 24.06.2024 - 22:40

Yapay zeka atılımına nispeten geç başlayan Apple, farklı şirketler ile ortak çalışıyor. Yeni ortaya atılan bir iddiaya göreyse Apple, daha iyi yapay zeka özellikleri için Meta'yla görüştü. Apple Intelligence'ı duyuran şirket, bu kapsamda yeni iPhone'lara daha önce hiç sunulmayan özellikler sunacak.

APPLE YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ İÇİN BAŞKA ŞİRKETLERLE ORTAKLIK KURACAK

ChatGPT'nin iPhone'lara entegre edilmesinin de gündemde olduğu ve OpenAI ile Apple'ın işbirliği yaptığını belirtmekte fayda var.

Wall Street Journal'ın aktardığı habere göre, Meta ile de görüşen Apple, buna ek olarak Anthropic ve Perplexity gibi şirketler de de görüşmeler yaptı.

Buna göre Apple Intelligence kapsamında kullanıcılar istedikleri yapay zeka modelini iPhone'larında kullanabilecek.

WSJ, Apple'ın yapay zeka odağında pek çok şirket ile görüştüğünü aktarıyor ancak sonuçlar hakkında ayrıntılara ulaşamadılar.