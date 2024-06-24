iPhone 16'nın tasarımı böyle olabilir mi?
iPhone 16 serisi eylül ayında karşımıza çıkacak. Ancak ondan önce telefonla ilgili pek çok sızıntı yapılıyor. Bunlardan biri de telefonun kılıfı oldu.
Yeni iPhone 16 serisi yoldayken, telefonlar hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. En son telefon serisinin maketleri ortaya çıkmıştı. Bunun yanında iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın tasarımını ortaya çıkartan kılıf görüntüsü yayınlandı.
iPHONE 16'NIN TASARIMI DEĞİŞİYOR
iPhone 16 serisinde tasarımın değişeceği konuşuluyordu ve bu sızdırılan maket görüntülerinden de anlaşılıyordu. Öte yandan yeni kılıf görüntüleri telefonun tasarımına da ışık tutuyor.
Daha önce yaptığı sızıntılardan bildiğimiz Ice Universe, X hesabı üzerinden yeni iPhone serisinin muhtemel kılıfını paylaştı. Dikey bir kamera tasarımıyla karşılaştığımız bu kılıf, yanlardaki tuşların da değiştiğini gösteriyor.
June 22, 2024
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