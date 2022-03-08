Apple'ın 'Peek Performance' etkinliği bugün: Hangi yenilikler tanıtılacak?

08 Mart 2022 Salı, 12:23

Son olarak iPhone 13 ailesini kullanıcılarına sunan tekonoloji devi Apple, 2022 yılının ilk ürün tanıtım etkinliğini 'Peek Performance' (Performansımız başlamak üzere) başlığıyla birlikte duyurdu.

Apple Park'tan canlı yayınlanacak olan etkinlik, 8 Mart Salı akşamı Türkiye saatiyle saat 21.00’de başlayacak. Lansman, Apple’ın merkezinin bulunduğu ABD’nin California eyaletinin yerel saatiyle ise saat 10.00’da başlıyor.

PEEK PERFORMANCE ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

WebTekno'nun aktardığı habere göre; Apple'ın son yıllarda daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir iPhone alternatifi olarak piyasaya sürdüğü iPhone SE'lerin yeni jenerasyonu, 8 Mart'ta gerçekleşecek Apple etkinliğine yönelik en popüler beklentilerden biri.

Etkinlikte taıtılması beklenen bir diğer ürün ise yeni iPad Air. Ancak bu cihaza dair de şu an söylentiler dışında bir şey yok.

Ayrıca şirketin yeni bir Mac modeli ve yeni yazılım güncellemelerini de etkinlik için sıraya koymuş olabileceği düşünülüyor. Bloomberg'den Mark Gurman, bugünkü lansman etkinliği sırasında yeni bir Mac Mini'nin piyasaya sürülebileceğini söyledi. Gurman, ayrıca Cupertino merkezli devin yeni bir harici monitörün ön izlemesini yapabileceğini de ekliyor.

Birkaç gün önce Apple'ın 7K ekran çözünürlüğüne ve A13 Bionic yonga setine sahip yeni bir Studio Display üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Ancak, bu üst düzey ürünün lansmanının 2023 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

Apple Peek Performance etkinliğinde tanıtması beklenen yenilikler şu şekilde:

iPhone SE

iPad Air

Yeni bir Mac

iOS 15.4 güncellemesi

Universal Control isimli yeni bir özellik (Tüm Apple cihazlarında ortak klavye ve mouse kullanmaya yarayan bir özellik)

APPLE PEEK PERFORMANCE ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

Apple'ın etkinliği şirketin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleşecek.

Yukarıdaki videoda, 'hatırlatıcıyı' açarak etkinliği doğrudan YouTube üzerinden takip edebilirsiniz.