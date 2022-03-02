Apple CEO'su Tim Cook'dan, Ukraynalı çalışanlarına destek

02 Mart 2022 Çarşamba, 10:35

Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon, 7. gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; birçok ülke ve büyük şirket, tavırlarını koyabilmek adına Rusya ve Rus toplumuna yönelik yaptırımlara başladı.

Geçen günlerde Rusya'nın 1973 yılında kullanılmaya başlanan uluslararası transfer işlemlerini hızlandıran bir protokol konumundaki SWIFT sisteminden çıkarılacağı da duyurulmuştu. Bu süreçte çeşitli sosyal medya platformları ve şirketler de, Rusya özelinde yaptırımlar uyguladı.

Bunlar arasındaki en büyük teknoloji şirketlerinin başında ise Apple geliyor. Son günlerde önemli yaptırımlar yaptığını duyuran şirketin CEO’su Tim Cook, Ukrayna’daki ekip çalışanlarının yanında olduğuna dair bir e-posta yayınladı.

COOK: 'YARDIMA İHTİYACI OLAN UKRAYNA’DAKİ ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ'

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; Apple CEO’su açıklamasında Ukraynalı Apple çalışanlarına gönderilen e-postada savaş durumundan etkilenen tüm üyelere destek olmaya çalıştıklarını, eğer ülke dışında bulunan ve desteğe ihtiyaç duyan Ukraynalı ekip üyeleri varsa da kendileriyle iletişime geçmelerini beklediğini belirtti.

"BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN"

Tim Cook’un The Verge tarafından yayınlanan e-postasında şu ifadeler yer alıyor:

"Şiddetten etkilenen herkes için endişelerimizi ifade ederken tüm Apple çalışanları adına konuştuğumu biliyorum. Evlerinden kaçan ailelerin ve hayatları için savaşan cesur vatandaşların her yeni görüntüsüyle, dünyanın dört bir yanındaki insanların barış davasını ilerletmek için bir araya gelmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.

Daha fazla neler yapabileceğimizi değerlendirmek için ortaklarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Birçok Apple çalışanımız destek olmak için oldukça hevesli olduğunun farkındayız ve onların arkasında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bugünden itibaren Apple, uygun kuruluşlarda yapılacak bağıları ikiye bir oranında eşleştirecek. Bu eşleştirmeyi kuruluşlara yapılan geriye dönük bağışlar için de yapacak.

Ukrayna ve bölge genelindeki ekip üyelerimizi desteklemek için olabildiğince sıkı çalışıyoruz. Tüm mağdur çalışanlarımızda iletişim halindeyiz. Ülke dışında bulunan ve desteğe ihtiyaç duyabilecek Ukraynalı ekip üyelerimizin olduğunu biliyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin."

RUSYA'DA SATIŞLARI DURDURDU

Tim Cook yayınladığı mesajda ayrıca Rusya’ya uygulanan yaptırımları da açıkladı. Rusya genelinde tüm Apple ürünlerinin satışının durdurulduğunu belirten Cook, Apple Pay ve diğer hizmetlerin de sınırlandırıldığını belirtti. Apple ayrıca Haritalar hizmetini ve App Store’u Rusya’da sınırlandırdı.