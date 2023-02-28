Apple'ın rafa kaldırdığı söylenen cihazı tekrar gündemde

Apple'ın iPhone SE 4 modelini rafa kaldırdığı söylenmişti. Ya iptal edildiği ya da ilerleyen yıllarda tanıtılacağı söylenen cihaz tekrar gündeme geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 08:20
Apple'ın rafa kaldırdığı söylenen cihazı tekrar gündemde
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Daha önce Apple'ın iPhone SE 4 üzerinde çalıştığı söyleniyordu ancak aralık ayında ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan bir açıklama gelmişti.

Apple'ın iPhone SE 4 modelini hiçbir zaman tanıtmayabileceğini ya da çıkışını erteyeceğini söyleyen Kuo, bunun sebebini satışların şirketin beklentilerinin altında kalması olarak göstermişti.

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Telefonun net olarak pazara çıkmayacağı söylenmişti ama işler değişmiş olabilir. Kuo, konu hakkında yeni açıklama yaptı.

Tekrar gündeme gelen ve XR gövdesi gibi olması beklenen uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelinin, 6.1 inç OLED ekran üzerine kurulacağını söyledi. Öte yandan daha önce de aktarıldığı gibi 120Hz ekran yenileme hızı sunulacak.

2024 yılında tanıtılması beklenen iPhone SE 4 modelinin 5G modemiyle de gelebileceği tahmin ediliyor.


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