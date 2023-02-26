Nokia yeni uygun fiyatlı telefonlarını tanıttı
Fiyat performans akıllı telefonları ile ön plana çıkan Nokia, Nokia C32 ve C22 modellerini tanıttı. İki telefonda da 10W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya bulunacak.
Nokia son zamanlarda uygun fiyatlı akıllı telefonları ile oldukça fazla ön plana çıkıyor. C serisi altında çıkardığı telefonlar, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Firma şimdi ise yeni C serisi telefonlarını tanıttı. Nokia C32 ve C22 isimli telefonlarda iki yıl Android işletim sistemi güncellemesi verileceği açıklandı.
Nokia C32’nin özelliklerine bakıldığında 6.5 inç kavisli HD+ LCD bir ekran tercih edildiği görülüyor. Telefonun batarya tarafında ise 10W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh bir pil tercih edilmiş. Arka tarafta 50 Megapiksel ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ikili kamera seti yer alıyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksel kamera yer alıyor.
Telefonun 3 GB RAM ve 64 GB depolama ile 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Kömür, sonbahar yeşili ve sahil pembesi renk seçenekleri ile gelecek olan cihaz 129 euro’dan satışa çıkacak.
NOKİA C22 ÖZELLİKLERİ
Nokia C22 ise aynı Nokia C32’de olduğu gibi 6.5 inç kavisli HD+ LCD bir ekran bulunuyor. Telefonun arka tarafında 13 Megapiksel ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde iki kamera seti yer alıyor. Ön taraf 8 Megapiksel bir kamera yer alıyor.
Cihazın 10W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli bir bataryası bulunuyor. Bellek ve depolama alanı tarafında ise 3 GB RAM ve 64 depolama ile 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Nokia C22 ise 109 Euro’dan satışa sunuluyor.
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