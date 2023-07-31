Apple'ın şu ana kadar aldığı en tuhaf patent ortaya çıktı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:53

Güncelleme: 31.07.2023 - 10:53

Apple pek çok sebeple gündem olabiliyor. Ancak bu sefer aldığı bir patent ile dikkat çekiyor. Şirket daha önce dokunmatik ekranlı MacBook/iMac'ler ve katlanabilir formda ekranlı cihazlarla ilgili aldığı patentlerle dikkat çekmiş ancak şaşırtmamıştı. Ortaya yeni çıkan bir patentte ise MacBook'ların pikaba dönüştüğü görülüyor. En azından patent buna işaret ediyor.

Şirketin 2021 yılında yaptığı bu patent başvurusu geçen hafta onaylanmış. Ortaya çıkan bu patentte modülerleştirilmiş bilgi işlem ve giriş aygıtları detayı dikkat çekiyor ve destek ayaklarının yanı sıra birden fazla ekranı ve klavyeyi işaret ediyor.

Patentteki şemalarda görüldüğü gibi çıkartılıp takılabilen klavye yapısı görülüyor. MacBook ya da iPad için farklı bir tasarım olabileceği gibi bambaşka bir dizüstü cihaz da olabilir. Patentte, yer alan detaylarda pikaba işaret ediliyor ve bu oldukça ilginç duruyor.

Pikap özelliği olabileceği gibi aynı zamanda kablosuz iletişim de sağlanabilir. Cihazın müzik yapımcısı, disk jokey, ses mühendisi ya da benzerlerine fayda sağlayacağı ve bu kişilerin müzik üretmek için cihazı kullanabileceğine atıflar bulunuyor.

Bu patentin gerçek hayata geçip geçmeyeceği belli değil ancak Apple kendi sınırlarını aşarak farklı denemeler yapabilir gibi duruyor.