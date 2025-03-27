Apple, WWDC 2025'te neler tanıtacak?

Yayınlanma: 27.03.2025 - 19:13

Güncelleme: 27.03.2025 - 19:15

Apple, ekosisteminde yer alan cihazlarında kullanılması için geliştirdiği yazılımlarını WWDC etkinliklerinde tanıtıyor. Her yıl haziran ayında düzenlenen etkinlik, bu yıl da 9-13 Haziran arasında gerçekleşecek. Etkinlikte neler bekleniyor?

APPLE'IN WWDC 2025 ETKİNLİĞİNDE NELER BEKLENİYOR?

Apple, iOS 19 başta olmak üzere, iPadOS 19'u, Vision Pro'da kullanılan visionOS 3'ü, tvOS 19'u, macOS 16'yı ve watchOS 12'yi tanıtmaya hazırlanıyor.

Daha önceki sızıntılar ve içeriden kaynaklar iOS 19'da yapay zeka özelliklerinin yanı sıra köklü değişiklikler de yer alacak. Bloomberg'den Mark Gurman'ın konu hakkında yaptığı yoruma göre iOS 7'den bu yana yapılan en büyük tasarım değişikliği iOS 19 ile gelecek.

Etkinlikte bir ürünün tanıtılacağı söylenmedi ancak eğer bir donanım gelecekse bu Mac Pro olacak.