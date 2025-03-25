Yeni güncelleme Apple Watch için hangi özelliği sunacak?

Yayınlanma: 25.03.2025 - 18:38

Güncelleme: 25.03.2025 - 18:38

Apple Watch için yeni güncelleme sunmaya hazırlanan Apple, son güncelleme öncesi watchOS 11.4 RC sürümünü yayınladı. Bu güncelleme sürümü Apple Watch'lara sessiz moddayken alarm çalma imkanı getirilecek.

Apple Watch'larda normalde sessiz mod etkinleştirildiği zaman yalnızca dokunuş uyarıları kullanıcıya ulaşıyor. Bunun güzel yanı uygunsuz durumlarda saatten ses ya da bildirimler rahatsız edici olmuyor.

Öte yandan eğer bir alarm kurulmuşsa ve her şey sessize alınmışsa alarm da sessize alınmış oluyor. Bu da kullanıcıların alarmlarını kaçırmalarına neden oluyor. Apple, watchOS 11.4 ile bu soruna odaklanıyor.

watchOS 11.4 ile Apple Watch'larda Sessiz Mod etkinleştirildiğinde Uyku modu için ayarlanan uyanma alarmının devreye girmesine izin verme seçeneği ekleniyor.