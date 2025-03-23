Apple Intelligence, davalık etti

Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:09

Güncelleme: 23.03.2025 - 17:09

Apple Intelligence, tanıtılırken, iPhone'ları ve diğer cihazları akıllandıracağına yönelik kampanyalarla gelmişti. Ancak Apple Intelligence, tanıtılmasının ardından neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen, kullanıcılara vadedilen özellikleri sunamadı. Kullanıcılarsa Apple'ın yapay zekasının reklamlarda yanlış anlatıldığı için dava açıyor.

APPLE INTELLIGENCE'A TOPLU DAVALAR

Ortaya çıkan haberlere göre reklam tarafında abartılı bir şekilde sunulmasına rağmen halen kullanıcıların Apple Intelligence özelliklerini kullanamıyor oluşuna karşılık toplu davalar gündeme geldi.

Hatırlatmak gerekirse Apple Intelligence, 2024 yılının ekim ayında iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequia 15.1 güncellemeleriyle geldi. Ancak reklamlarında gösterilen Apple Intelligence özellikleri halen getirilmiş değil. Hatta, Apple geçenlerde tepki çeken reklamını geri çekmişti. Reklamda Apple Intelligence'ın mevcutta daha sunulmamış bir özelliği pazarlanıyordu.

Apple'ın bu tam sürümünün sunulmamış olduğu yapay zeka hizmetinde önemli sorunlar da oldu. Apple'ın Bildirim Özeti özelliği, bir BBC haberini özetledi. Ancak UnitedHealthcare CEO’sunun katil zanlısı Luigi Mangione’nin intihar ettiğini söyledi. Apple ise bu yanlışlık sonrasında haberler için bildirim özetleme özelilğini durdurma kararı aldı.

Gündemdeki toplu dava ise ABD'de açıldı. Kaliforniya Kuzey Bölgesi San Jose Mahkemesi’nde Apple'a karşı açılan davanın ana konusu ise şirketin yanlış reklamları ve dolandırıcılık. Ama davada pek çok başlık bulunuyor. Apple Intelligence'ın çığır açıcı olarak pazarlanmasına dikkat çekilen davada, özelliklerin halen birçoğunun sunulmamış olması vurgulandı.

Davacılar vadadedilen ama sunulmayan özellikler için bazı taleplerde bulunuyor; iPhone 16 ve diğer cihazlar için ücret iadesinin yanı sıra, Apple’ın yanıltıcı reklamlarının durdurulması için ihtar kararı ve Apple’ın “kötü amaçlı, baskılayıcı ve dolandırıcı davranışları” için cezai tazminat istiyorlar.