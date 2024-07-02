Apple'ın yapay zekasında ücretli özellikler olabilir

Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:40

Güncelleme: 02.07.2024 - 10:40

Apple, yeni yapay zekasını tanıttığı günden beri merakla bekleniyor. Apple Intelligence, iPhone'lar başta olmak üzere diğer Apple cihazlarını daha akıllı hale getirecek. WWDC24 ile karşımıza çıkan sistemde, ileride ücretli sunulan özellikler de bulunabilir.

APPLE INTELLIGENCE ÜCRETLİ VERSİYON İLE GELEBİLİR

Bloomberg'den Mark Gurman'ın gündeme taşıdığı konuya göre altyapıya ücretli özellikler de eklenebilir. Bu ChatGPT'nin ücretli ve ücretsiz sürümleri gibi farklı özelliklerin sunulması anlamına geliyor.