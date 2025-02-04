Apple'ın yeni servisi Confetti nedir?
Apple, Confetti adını verdiği yeni servisini sunmaya hazırlanıyor. Peki bu servis ne sunacak?
Apple'ın Confetti yani Konfeti adı verilecek servisi bir süre sonra yayınlanacak. Bu yeni hizmet, iCloud üzerinden etkinlikleri ve toplantıları, Takvim uygulamasından daha etkili bir şekilde yönetmeyi sağlayacak. Burada kullanıcıların hizmet üzerinden sevdikleriyle iletişim kurması ve plan yapması mümkün olacak.
Confetti'nin ayrı bir uygulama mı yoksa iCloud tabanlı bir hizmet mi olacağı net değil ancak servisin kendi uygulamasının olması bekleniyor.
Yeni servise mobil uygulamadan değil tarayıcı üzerinden de ulaşılabileceği aktarılıyor.
Etiketler: #Apple Confetti
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