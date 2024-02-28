Araştırma Dünya yörüngesini değiştiren yıldızı ortaya çıkarttı

Yeni bir araştırmaya göre 3 milyon yıl önce çok yakınımızdan geçen bir yıldız, Dünya'nın yörüngesini kalıcı olarak değiştirmiş olabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 11:06
Araştırma Dünya yörüngesini değiştiren yıldızı ortaya çıkarttı
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Araştırmacılar, üç milyon yıldan fazla bir süre önce geçen bir yıldızın Dünya’nın yörüngesini değiştirmiş olabileceğini keşfetti. The Astrophysical Journal Letters’da yer alan bir çalışma, HD-7977 olarak bilinen bir yıldızın, gezegenimizin Güneş’in etrafında dönme biçimini tamamen değiştirmiş olabileceğini ve bunun Dünya’nın gelişimi üzerinde kalıcı etkileri olabileceğini öne sürüyor.

Chip'in aktardığna göre bilim insanları, HD-7977’nin yaklaşık 2,8 milyon yıl önce güneş sistemimizin yanından geçtiğini tahmin ediyor. Bu süre bir miktar değişebilse de, Güneş’ten en fazla 31 bin astronomik birim (AU) uzaklıkta gelmiş olabileceğine inanıyorlar. Ayrıca, bazıları bunun 4 bin AU’ya kadar yaklaşabileceğine inanıyor.

HER 10 MİLYON YILDA BİR OLUYOR

Gerçekten o kadar yakından geçmiş olma ihtimali oldukça düşük olsa da, böyle bir geçiş çok önemli olurdu. Bu teorinin özellikle ilgi çekici bir yanı, Güneş’in bu kadar yakınından geçen yıldızların aslında çok nadir olmamaları. Bilim insanları, her 1 milyon yılda bir, bir yıldızın Güneş’in 50 bin AU yakınından geçtiğini ve her 10 milyon yılda bir 10 bin AU yakınından bir yıldızın geçtiğini tahmin ediyor.

Ancak geriye dönük yörünge simülasyonları, HD-7977’nin güneş sistemimizin yakınından geçmesinin gerçekten Dünya’nın yörüngesini biraz değiştirmeye yeteceğini gösteriyor. Bu fikir, Jüpiter ve Satürn gibi gaz devlerinin yörüngesindeki en ufak bir değişikliğin Dünya’nın da yörüngesinde değişikliğe yol açacağı gerçeğine dayanıyor.

Bu nedenle, yakınımızdan geçen bir yıldızın Dünya’nın yörüngesini etkilemesi için yalnızca Jüpiter veya Satürn’ün yörüngesini etkilemesi bile yeterli olacaktır. Bu değişikliğin kesin sonuçları şimdilik bilinmiyor olsa da araştırmacılar, gezegenin jeolojik kayıtlarında bu yörünge değişikliklerinin kanıtlarının olabileceğine inanıyor.


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