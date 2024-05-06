Araştırma: Papağanlar, yalnızlığa karşı canlı sohbeti tercih ediyor

Papağanların, yalnızlığı yenmenin bir yolu olarak rastgele videolar izlemek yerine diğer papağanları görüntülü aramaktan hoşlandıkları tespit edildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.05.2024 - 13:20
Araştırma: Papağanlar, yalnızlığa karşı canlı sohbeti tercih ediyor
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Daha önceki araştırmalar, evcil papağanların diğer kuşları görüntülü olarak aramaktan ne kadar hoşlandıklarını göstermişti, ancak son araştırmayla birlikte dokuz papağana, dijital cihazlarda "canlı ve önceden kaydedilmiş içerik arasında seçim yapma" şansı verildi. 

Kuşların birbirleriyle çevrimiçi olarak tanıştırıldığı ilk tanışma ve selamlaşmanın ardından, evcil hayvanlara 12 seans boyunca toplam 36 saat boyunca dijital cihazlara erişim izni verildi. Oturumların yarısında canlı görüşmeler yapılırken, diğer yarısında ise papağanlara, önceden kaydedilmiş video içerikleri izletildi.

ÇALIŞMA 6 AY SÜRDÜ

ABD merkezli, dünyanın en büyük bilimsel ve eğitimsel bilgisayar topluluğu olan, Bilgi İşlem Makineleri Derneği'nin (ACM) İnsan Faktörleri konulu konferansında sunulacak olan araştırma kapsamında, 6 aylık bir süre boyunca, kuşların etkileşimleri takip edildi.

Ekip, kuşların başka bir kuşla canlı görüşme yapmaktan daha fazla keyif aldığını, canlı sohbetlere daha fazla katıldıklarını ve canlı görüşme yapılırken dijital cihazları daha uzun süre kullandıklarını tespit etti. 

Kuşlar toplamda canlı aramalarda 561 dakika, oynatılan videolarda ise sadece 142 dakika geçirdi. Ayrıca canlı aramaları daha sık tercih ettiler.

CANLI ÇAĞRILAR HEYECANLANDIRIYOR

Bazı bakıcılar, papağanlarının seanslar arasında ayrım yapabildiğini belirtti. Glasgow Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden, makalenin başyazarı Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas yaptığı açıklamada, "Kuşların başka bir kuşa seslenmekten hoşlandığını, ancak önceden kaydedilmiş videolar sırasında çağrılarına yanıt gelmediğinde ilgilerini hızla kaybettiklerini söyledi" dedi. 

Kuş sahiplerinin yaklaşık yarısı (yüzde 55), kuşların tüm çağrılardan hoşlandığını ve önceden kaydedilmiş görüntülerden yararlandıklarını öne sürerken, yüzde 77'si canlı çağrılara iyi yanıt verdiklerini kaydetti.


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