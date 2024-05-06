Bitcoin'deki hareketlenmenin nedeni belli oldu: 'Uyuyan balina uyandı...'

Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:52

Güncelleme: 06.05.2024 - 11:52

Lookonchain verilerine göre 10 yıldır hareketsiz kalan bir cüzdan, yaklaşık 44 milyon dolar değerindeki Bitcoin’lerini başka bir adrese transfer etti.

KAZANCI NE KADAR?

Kripto para takip ve analiz plaformu Ninja Traders tarafından sağlanan verilere göre, 2014 yılında Bitcoin’in fiyatı 917 dolardı ve bu balina (elinde fazla sayıda Bitcoin bulunduranlara verilen isim), 687 adet Bitcoin için yaklaşık olarak 630 bin dolar harcayarak şu anki güncel Bitcoin fiyatına göre neredeyse 69 katlık bir kazanç elde etmiş oldu.

Cüzdan sahibinin kim olduğu ve bu transferi neden gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

