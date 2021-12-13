Araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyor

13 Aralık 2021 Pazartesi, 10:42

Bulgular, BioNTech ve Pfizer tarafından haftanın başlarında sunulanlara benzer nitelikte. Söz konusu bulgular yeni tanımlanan varyanta karşı korunmanın bir anahtarı olabilir.

Sheba Tıp Merkezi ve Sağlık Bakanlığı Merkez Viroloji Laboratuvarı tarafından yürütülen çalışmada, 5-6 ay önce iki doz aşılanan 20 kişinin kanıyla, bir ay önce rapel* uygulanan aynı sayıdaki kişi karşılaştırıldı.

Sheba'daki Bulaşıcı Hastalıklar Birimi direktörü Gili Regev-Yochay, gazetecilere verdiği demeçte, "5 veya 6 ay önce ikinci dozu alan kişilerin Omicron'a karşı herhangi bir nötralizasyon yeteneği yok. Delta'ya (suş) karşı biraz var" dedi.

"İyi haber şu ki" diyerek sözlerine devam eden Regev-Yochay, "Takviye dozuyla koruma, yaklaşık yüz kat artıyor. Takviye dozunda önemli bir koruma var. Delta'ya karşı nötralizasyon yeteneğinden daha düşük, yaklaşık dört kat daha düşük" diye konuştu.

*Rapel: kelime anlamı olarak pekiştirme olarak kullanılıyor. Yani aşılanmış kişilere pekiştirme aşısı olarak 3. doz aşı anlamına geliyor. Rapel veya hatırlatma dozunun ne olduğu Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından sonra herkes tarafından merak edilmeye başlandı.