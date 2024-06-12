Araştırmacılara göre onlardan dünyada 10'dan az kaldı

Yayınlanma: 12.06.2024 - 13:06

Güncelleme: 12.06.2024 - 13:06

Uzmanlar, 2023 yılında yaklaşık 13 körfez muturu görüldüğünü belirterek türün tehlike altında olduğunu vurguladı.

Türü tehlike altında olan hayvanların gözlemlenen sayısının neredeyse yarısına düştüğünü kaydeden araştırmacılar, muturların körfezdeki başka bir bölgeye göç etmiş olabileceğini de değerlendiriyor.

BU YIL HİÇ YAVRULAMADILAR

Dünyanın en küçük musurgili ve türü en tehlike altında olan deniz memelisi olan muturların, bu yıl hiç yavrulamadığı gözlemlendi. Çalışmayı yürüten Barbara Taylor, gözlemlenen bölgenin, 2015'teki alanın yüzde 12'sini kapsadığını belirterek körfez muturlarını daha iyi araştırmak için akustik ses algılama teknolojisinin kullanılması gerektiğini ancak bölgedeki balıkçıların bu aletleri çaldığını kaydetti.

15 YIL ÖNCEKİ MİKTARA ULAŞILMASI İÇİN 50 YIL GEÇMESİ GEREKİYOR

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi Sivil Toplum Kuruluşunun Meksika temsilcisi Alex Olivera, muturların yavaş ürediğini ve insan yardımı olmadan türlerinin hayatta kalamayacağını belirtti. Türün birçok farklı tehlikeyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Olivera, koruma alanlarında bile türün popülasyonunun 15 yıl önceki miktara ulaşması için yaklaşık 50 yıl geçmesi gerektiğini aktardı.

Çalışma, Sea Shepherd Doğal Hayatı Koruma Derneğinin internet sitesinde yayınlandı.