Bilim insanları açıkladı: Gözlerimiz kapalıyken neden renkli desenler görürüz?

Yayınlanma: 12.06.2024 - 11:45

Güncelleme: 12.06.2024 - 11:46

Bir bilim insanı, gözlerimizi kapattığımızda neden bazen bir kaleidoskop ya da Disney'in Fantasia filminden bir sahne gibi desenler ve renkler gördüğümüzü açıkladı.

Yatağa girip, rahatça uyumak için gözlerinizi kapatıyorsunuz. Ancak, zifiri karanlık yerine spiraller, zikzaklar ve renkli sarmallarla karşılaşıyorsunuz. Bu durum yalnızca sizin başınıza gelen bir şey değil. Birçok kişi, bu fenomeni deneyimliyor.

BU NE ZAMAN OLUR?

Queensland Teknoloji Üniversitesi'nde Doçent Dr. Katrina Schmid, yedi yaşındaki bir çocuğun benzer bir sorusuna yanıt verirken, bu deneyimin 'tamamen normal' olduğunu belirtti. The Conversation için yazdığı bir makalede, gözlerinizi kapattığınızda renkler görmenize neden olabilecek 'birkaç farklı durum' olduğunu açıkladı.

Dr. Schmid, "Gözlerinizi dışarıda, aydınlık bir odada veya gün ışığında kapattığınızda biraz ışık kapalı göz kapaklarınızdan geçebilir. Bu nedenle, göz kapaklarınızın içindeki kan damarları nedeniyle koyu kırmızımsı bir renk görebilirsiniz" dedi.

Ancak, gözlerimizi karanlıkta kapattığımızda sarmallar, renkler ve desenler görmemizin en yaygın nedeni budur.

NEDEN OLUŞUR?

Dr. Schmid, karanlıkta gözlerini ilk kapattığında 'noktalar ve parıltılar' gördüğünü ve bu durumun karanlıkta daha uzun süre kaldıkça 'renkli noktaların sarmallar ve dalgalara' dönüştüğünü belirtti.

Bu algılar, 'gerçek ışıkla değil, gözlerin doğal işleyişiyle oluşan ışık hissi' olarak bilinen 'fosfenler' olarak adlandırılır. Dr. Schmid, "Gözlerimiz karanlıkta kapanmaz, bunun yerine ışığı taklit eden çok zayıf iç sinyaller oluştururlar. Bu sinyaller sürekli olarak gözlerinizin arkasındaki hücreler tarafından üretilir" dedi.

"Bu hücrelerin aktivitelerindeki değişiklikler, gördüğümüz sarmallar ve dalgaları oluşturur. Bu hücreler renkleri algıladıkları için bu noktalar renkli olabilir.

Bu sinyaller beyne iletilir ve beyin bu rastgele aktiviteyi yorumlar. Beyin, bunların gerçek ışık tarafından üretilmediğini bilmez, bu nedenle renkli ışıklar ve desenler gördüğümüzü düşünürüz. Bu bir tür illüzyondur!"

ENDİŞELENMELİ MİYİZ?

Genel olarak, bu tür illüzyonlar endişe edilecek bir şey değildir. Ancak, desenler daha belirgin hale gelir veya daha uzun süre kalırsa, bir göz doktoruna danışmakta fayda vardır.