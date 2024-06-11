En garip özelliklere sahip dinozorlar: Bilim dünyasını şaşırtan türler

Pachyrhinosaurus:

Yakın akrabaları olan devasa yüz boynuzlarıyla bilinen triceratops'tan farklı olarak pachyrhinosaurus, yüzlerinin tam ortasında düğümlü bir kemik kütlesine sahiptir. Bu , adı Yunancadan "boynuzlu yüz" olarak tercüme edilen bir grup dinozor olan büyük ceratopsianlarda oldukça nadir görülen bir durumdur. Pachyrhinosaurus, Alaska'daki bir fosil yatağında keşfedilen bir avuç türden biriydi ve dinozor çeşitliliğine ışık tutmaya yardımcı olan önemli bir bulguydu.