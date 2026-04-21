Blue Origin'in roketi, uyduyu yanlış yörüngeye yerleştirdi

Blue Origin'in roketi, uyduyu yanlış yörüngeye yerleştirdi

21.04.2026 18:25:00
Blue Origin'in roketi, uyduyu yanlış yörüngeye yerleştirdi

Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'a ait havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'e ait New Glenn roketi taşıdığı uyduyu yanlış yörüngeye yerleştirerek görevini tamamlayamadı.

Blue Origin'e ait New Glenn roketi, AST SpaceMobile'a ait uyduyu yörüngeye yerleştirmek için 19 Nisan Pazar günü ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı.

New Glenn roketi, "yeterli itkiyi sağlayamadığı" için taşıdığı uyduyu doğru yörüngeye yerleştiremedi. Roketin üst kademesi ve uydu 20 Nisan'da atmosfere geri döndü.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) sözcüsü, olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Blue Origin CEO'su Dave Limp, "Müşterimizin beklentilerini ve ekibimizin hedeflerini karşılayamadık. Elde edilen verilerden ders çıkararak gerekli iyileştirmeleri hızla hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

