Cumhuriyet Gazetesi Logo
Araştırmaya göre az miktarda alkol tüketilmesi bile tansiyonu etkiliyor

Araştırmaya göre az miktarda alkol tüketilmesi bile tansiyonu etkiliyor

6.07.2026 19:42:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Araştırmaya göre az miktarda alkol tüketilmesi bile tansiyonu etkiliyor

Yeni bir araştırmada, günde az miktarda dahi olsa alkol tüketiminin, tansiyon seviyelerini yükseltebileceği ortaya kondu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Amerikan Kalp Derneğinin (AHA) bilimsel yayını "Hypertension" dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, ABD, Güney Kore ve Japonya'dan 19 bin 500'den fazla kişinin verileri yaklaşık 5 yıl incelendi.

Uzmanların verileri analizinde, "az miktarda" alkol tüketen kişilerde bile tansiyonun yükseldiği görüldü.

Araştırmada, büyük tansiyonun, günde ortalama 12 gram (yaklaşık bir kadeh) alkol tüketen kişilerde yaklaşık bir birim arttığı gözlendi.

Günlük alkol tüketimi 48 grama çıkan kişilerde ise bu artışın yaklaşık 5 birime ulaştığı belirlenirken, küçük tansiyonda ise erkeklerde artış gözlenirken, kadınlarda belirgin bir değişim saptanmadı.

"Azaltmak iyi, tamamen bırakmak en iyisi"

Image

Araştırmanın başyazarı Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Öğretim Üyesi Prof. Marco Vinceti, elde ettikleri bulguların şaşırtıcı olduğunu belirterek "Düşük miktarda bile olsa alkol tüketiminin zaman içinde tansiyon artışıyla ilişkili olduğunu fark ettik." ifadesini kullandı.

Alkolün tansiyonu yükselten tek etken olmadığını vurgulayan Vinceti, "Alkol alımını sınırlamak tavsiye edilir ancak tamamen kaçınmak çok daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Hipertansiyon Ligi Başkanı Paul Whelton da başlangıçta tansiyonu normal sınırda olup da yükselme eğiliminde olan kişilerin, alkolü tamamen bırakmaktan en çok fayda sağlayacak grup olduğunu belirtti.

Yüksek tansiyon, kalp krizinden felce, böbrek yetmezliğinden vasküler demansa (damarsal bunama) kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açabiliyor.

İlgili Konular: #Sağlık #Alkol

İlgili Haberler

Microsoft, 4 bin 800 çalışanını işten çıkarıyor
Microsoft, 4 bin 800 çalışanını işten çıkarıyor Microsoft, değişen sektör dinamikleri ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 2,1'ine denk gelen 4 bin 800 pozisyonu sonlandırma kararı aldı.
Hindistan, Meta'ya Instagram odağında başvuruda bulundu
Hindistan, Meta'ya Instagram odağında başvuruda bulundu Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının, Instagram'da çocuklara yönelik cinsel istismarı "teşvik eden" ücretli reklamların kaldırılması için platformun çatı şirketi Meta'ya tebligatta bulunduğu bildirildi.
Rusya, Apple ID ve Google ID kullanımına ceza uyguluyor
Rusya, Apple ID ve Google ID kullanımına ceza uyguluyor Rusya'da internet sitelerinde kullanıcıların Apple ID ve Google ID dahil yabancı servisler üzerinden yetkilendirilmesine idari para cezası öngören düzenleme yürürlüğe girdi.