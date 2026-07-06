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Rusya, Apple ID ve Google ID kullanımına ceza uyguluyor

Rusya, Apple ID ve Google ID kullanımına ceza uyguluyor

6.07.2026 19:34:00
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Rusya, Apple ID ve Google ID kullanımına ceza uyguluyor

Rusya'da internet sitelerinde kullanıcıların Apple ID ve Google ID dahil yabancı servisler üzerinden yetkilendirilmesine idari para cezası öngören düzenleme yürürlüğe girdi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 26 Haziran'da imzaladığı yeni düzenlemeye göre, Rusya'daki kullanıcıların internet sitelerine giriş ve yetkilendirme işlemleri Rus telefon numarası, Gosuslugi adlı kamu hizmeti uygulaması gibi sistemler üzerinden yapılabilecek. Söz konusu kuralın ihlali halinde vatandaşlara, yetkililere ve şirketlere para cezası uygulanacak.

Rusya'da faaliyet gösteren bazı servisler, kullanıcılara Apple ID ve Google ID üzerinden yetkilendirmenin kullanılamayacağına dair bildirim göndermeye başladı.

Rusya, son yıllarda dijital platformlarda yerli teknoloji altyapısının kullanılmasını ve kullanıcı verilerinin ülke içinde korunmasını önceleyen düzenlemeleri artırıyor.

İlgili Konular: #Rusya #google #apple

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