Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hindistan, Meta'ya Instagram odağında başvuruda bulundu

Hindistan, Meta'ya Instagram odağında başvuruda bulundu

6.07.2026 19:36:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Hindistan, Meta'ya Instagram odağında başvuruda bulundu

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının, Instagram'da çocuklara yönelik cinsel istismarı "teşvik eden" ücretli reklamların kaldırılması için platformun çatı şirketi Meta'ya tebligatta bulunduğu bildirildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre ismi paylaşılmayan Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yetkili, Bakanlığın, sosyal medya platformu Instagram'da yer alan ücretli reklamlardaki çocuk istismarıyla bağlantılı içeriklere ilişkin Meta'ya tebligatta bulunduğunu belirtti.

Buna göre Bakanlık, Meta'dan Instagram'daki çocuk istismarı içeren reklamları kaldırmasını ve 7 gün içinde detaylı yanıt vermesini istedi.

BBC'ye açıklama yapan Meta sözcüsü, şirketin "çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet içeriklerinin paylaşımına ve yayılmasına sıfır tolerans gösterdiğini" savundu.

Sözcü, içerik ve kişisel ihlallerin gelişmiş yapay zeka teknolojisi kullanılarak belirlendiğini ve "3,5 milyar kullanıcı arasında gizlenen suçlularla mücadele edildiğini" belirtti.

Hindistan'da 2012'de çıkarılan yasalara göre Meta'nın konuyla ilgili bilgi vermemesi, yasal işlem başlatılmasına yol açabilir.

BBC'nin yürüttüğü araştırmada Instagram'ın, Hindistan'da çocuklara yönelik cinsel istismarı "teşvik eden" ücretli reklamlar yayımladığı ortaya konulmuştu.

İlgili Konular: #Instagram

İlgili Haberler

Microsoft, 4 bin 800 çalışanını işten çıkarıyor
Microsoft, 4 bin 800 çalışanını işten çıkarıyor Microsoft, değişen sektör dinamikleri ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 2,1'ine denk gelen 4 bin 800 pozisyonu sonlandırma kararı aldı.
Rusya, Apple ID ve Google ID kullanımına ceza uyguluyor
Rusya, Apple ID ve Google ID kullanımına ceza uyguluyor Rusya'da internet sitelerinde kullanıcıların Apple ID ve Google ID dahil yabancı servisler üzerinden yetkilendirilmesine idari para cezası öngören düzenleme yürürlüğe girdi.
iPhone 18 Pro modellerine batarya kapasiteleri artacak
iPhone 18 Pro modellerine batarya kapasiteleri artacak Apple, iPhone 18 modellerinde bazı yenilikler sunacak. Özellikle pro takısına sahip modellerde batarya kapasitesinin artacağı söyleniyor.