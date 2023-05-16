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Arkeologlar gemi enkazında 1.800 yıllık mermer eserler keşfetti

İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA), İsrailli arkeologlardan oluşan bir ekibin, batık bir ticaret gemisinde 1.800 yıllık mermer eserlerden oluşan büyük bir kargo keşfettiğini duyurdu.

Xinhua
Yayınlanma: 16.05.2023 - 08:00
Arkeologlar gemi enkazında 1.800 yıllık mermer eserler keşfetti
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Doğu Akdeniz'in dibinde, İsrail'in batı kıyısının yaklaşık 200 metre açığında, Netanya kenti yakınlarında bulunan eserler arasında bitkisel desenlerle süslenmiş Korint başlıkları, kısmi oymalı başlıklar ve uzunlukları altı metreye varan mermer sütunlar yer alıyor. Kazıya liderlik eden IAA tarafından yapılan açıklamada, kargonun Doğu Akdeniz'de türünün ilk örneği olduğu belirtildi.

BAŞKA BİR LİMANA GİDERKEN BATMIŞ

IAA, gemideki değerli mimari unsurların muhteşem bir tapınağa veya bir tiyatroya tahsis edildiği tahmininde bulundu. Mermer kargo muhtemelen Türkiye veya Yunanistan'dan gelip Aşkelon, Gazze veya Mısır'daki İskenderiye gibi güney Levanten kıyılarındaki limanlardan birine gidiyordu.

Araştırmacılar, en az 200 ton yük taşıyabilen geminin, sığ sularda bir fırtınayla karşılaştıktan sonra, mürettebatın geminin karaya oturmasını engellemek için son çare olarak demir atmasıyla enkaz haline geldiğine inanıyor.


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