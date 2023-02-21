Arkeologlar, dünyanın en eski sifonlu tuvaletin kalıntılarını buldu

Çinli arkeologların, dünyanın en eski olduğu bilinen sifonlu tuvaletin kalıntılarını buldukları bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:36
Arkeologlar, dünyanın en eski sifonlu tuvaletin kalıntılarını buldu
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Çin'deki arkeologlar dünyanın bilinen en eski sifonlu tuvaletinin kalıntılarını buldular.

Çin devlet medyasına (CCTV) göre, 2.400 yıllık tuvaletin kırık parçaları ve bükülmüş bir sifon borusu, geçen yaz Xi'an kentinin merkezindeki Yueyang arkeolojik alanındaki antik saray kalıntıları arasında bir araştırma ekibi tarafından ortaya çıkarıldı.

CNN'in aktardığına göre keşfin detayları geçen hafta açıklandığı, Çin'de geniş çaplı bir ilgi uyandırdığı kaydedildi.

"LÜKS BİR NESNE"

China Daily gazetesine göre, araştırmacılar tarafından "lüks bir nesne" olarak tanımlanan tuvaletin, "sarayın içinde yer aldığı" ve "bir borunun dışarıdaki bir çukura açıldığı" öngörülüyor.

Kazı ekibinde yer alan Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü araştırmacısı Liu Rui, tuvaletin Savaşan Devletler Dönemi (MÖ 475-221) ve daha sonraki Han Hanedanlığı (MÖ 206-MS 220) sırasında "yüksek rütbeli yetkililer" için ayrılmış olabileceğini söyledi. 

Liu, "Hizmetlilerin her kullanımda klozete su dökmüş" olabileceğini belirterek, "Sifonlu tuvalet, eski Çinlilerin sanitasyona verdiği önemin somut bir kanıtıdır" dedi.

Liu, eski zamanlarda kapalı tuvaletlere ilişkin çok az kayıt bulunduğunu da sözlerine ekledi.


Çin tuvalet

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