Çinli arkeologlar Dasongshan mezarlığında 4.000'den fazla kalıntı ortaya çıkardı

Xinhua
01 Nisan 2023 Cumartesi, 10:05
<p>Çin'de arkeologlar Guizhou eyaletinde yer alan Dasongshan mezarlığındaki 2.192 mezardan, çoğunluğu ev ve süs eşyaları olmak üzere 4.000'den fazla parça veya set kalıntı ortaya çıkardı.</p> <p>Büyük ölçekli mezarlık, Çin'in güneybatısındaki eski etnik azınlıkların yaşamına, ticaretine ve inancına ışık tutuyor.</p> <p>Dasongshan mezarlığı Çin'in 2022 yılındaki en iyi 10 arkeolojik keşfi arasında yer alıyor.</p>

Çin'de arkeologlar Guizhou eyaletinde yer alan Dasongshan mezarlığındaki 2.192 mezardan, çoğunluğu ev ve süs eşyaları olmak üzere 4.000'den fazla parça veya set kalıntı ortaya çıkardı.

Büyük ölçekli mezarlık, Çin'in güneybatısındaki eski etnik azınlıkların yaşamına, ticaretine ve inancına ışık tutuyor.

Dasongshan mezarlığı Çin'in 2022 yılındaki en iyi 10 arkeolojik keşfi arasında yer alıyor.

<p>- Bu birleştirilmiş fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde yer alan Dasongshan mezarlığı kazı sahasından çıkarılan çömlekler görülüyor.</p>

- Bu birleştirilmiş fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde yer alan Dasongshan mezarlığı kazı sahasından çıkarılan çömlekler görülüyor.

<p>- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde yer alan Dasongshan mezarlığı kazı sahası.</p>

- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde yer alan Dasongshan mezarlığı kazı sahası.

<p>- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde yer alan Dasongshan mezarlığı kazı sahasından çıkarılan süs eşyaları.</p>

- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde yer alan Dasongshan mezarlığı kazı sahasından çıkarılan süs eşyaları.

<p>- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde yer alan Dasongshan mezarlığı kazı sahası.</p>

- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde yer alan Dasongshan mezarlığı kazı sahası.

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