Çinli arkeologlar Dasongshan mezarlığında 4.000'den fazla kalıntı ortaya çıkardı

Çin'de arkeologlar Guizhou eyaletinde yer alan Dasongshan mezarlığındaki 2.192 mezardan, çoğunluğu ev ve süs eşyaları olmak üzere 4.000'den fazla parça veya set kalıntı ortaya çıkardı.

Büyük ölçekli mezarlık, Çin'in güneybatısındaki eski etnik azınlıkların yaşamına, ticaretine ve inancına ışık tutuyor.

Dasongshan mezarlığı Çin'in 2022 yılındaki en iyi 10 arkeolojik keşfi arasında yer alıyor.