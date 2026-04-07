Artemis II ekibinin çektiği Ay ve Dünya fotoğrafları yayınlandı

NASA'nın 1972 yılından bu yana ilk insanlı Ay görevi olmasıyla dikkat çekiyor. Artemis II 1 Nisan 2026 tarihinde başarıyla uzaya fırlatıldı ve eğer bir aksilik olmazsa 10 gün boyunca Ay'ın çevresini gezip Dünya'a geri dönecek. Bu görev, ilerleyen dönemdeki Artemis III yani Ay yüzeyine iniş öncesi yaşam destek sistemlerinin insanlı testi olarak tanımlanıyor.

NASA'nın internet sitesi üzerinden her gün gelişmeler veriliyor. Astronotların sabah nasıl uyandıkları, o gün hangi görevleri yapacakları ve ne zaman canlı yayın yapacakları aktarılıyor.

Öte yandan NASA'nın resmi Flickr hesabı üzerinden Artemis II görevi boyunca profesyonel olarak çekilen fotoğraflar yayınlandı. Burada Ay ve Dünya oldukça net karelerle karşımıza çıkıyor.

Netflix'te Artemis II görevinin canlı olarak yayınlanıyor.