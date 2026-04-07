Netflix Playground adını verdiği özel oyun uygulamasını yayınladı

Çocuklara özel oyunları içerecek yeni mobil uygulama yayınlandı. Netflix Playground adı verilen uygulama, ücretsiz olarak yayınlandı. Ücretsiz olmasının yanı sıra uygulama içinde reklam ya oyunlarda satın alma gibi opsiyonlar da bulunmuyor. Uygulama, internet olmadan da çalışabiliyor.

NETFLIX'TEN YENİ ÇOCUKLARA ÖZEL UYGULAMA

Uygulamada ilk etapta, Peppa Pig, Susam Sokağı oyunu başlıca bulmaca ve macera oyunları da oyun kataloğunda yer alıyor.

Playground ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde kullanıma sunulmuş durumda. 28 Nisan'dan itibaren küresel olarak kullanıma açılması bekleniyor.