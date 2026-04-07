Netflix Playground adını verdiği özel oyun uygulamasını yayınladı

7.04.2026 18:37:00
Netflix'in çocuklara özel oyunların yer alacağı uygulaması yayınlandı.

Çocuklara özel oyunları içerecek yeni mobil uygulama yayınlandı. Netflix Playground adı verilen uygulama, ücretsiz olarak yayınlandı. Ücretsiz olmasının yanı sıra uygulama içinde reklam ya oyunlarda satın alma gibi opsiyonlar da bulunmuyor. Uygulama, internet olmadan da çalışabiliyor.

NETFLIX'TEN YENİ ÇOCUKLARA ÖZEL UYGULAMA

Uygulamada ilk etapta, Peppa Pig, Susam Sokağı oyunu başlıca bulmaca ve macera oyunları da oyun kataloğunda yer alıyor.

Playground ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde kullanıma sunulmuş durumda. 28 Nisan'dan itibaren küresel olarak kullanıma açılması bekleniyor. 

Artemis II rekor kırdı: Uzayda en uzak noktaya ulaştılar! NASA, Artemis II mürettebatının 1970'te kırılan Apollo 13 görevinin rekorunu geride bıraktığını açıkladı. İşte ayrıntıları...
Dijital ürünlere gümrük vergisini engelleyen anlaşmayı kabul etmedi! Türkiye'de dijital ürünlere gümrük vergisi mi geliyor? Türkiye'nin ve Brezilya'nın da aralarında olduğu ülkeler 28 yıldır uzatılarak uygulanan dijital ürünlerden gümrük vergisi alınmasını engelleyen anlaşmayı kabul etmemesi dikkat çekti.
Yapay zekayla geliştirilen optoelektronik aygıtlarla elektrik üretimi artırılacak Türk bilim insanlarının 3 üniversitenin işbirliğiyle yürüttüğü ortak çalışmada, yarı geçirgen optoelektronik aygıtlar ilk kez yapay zeka kullanılarak tasarlanırken, geliştirilen bu teknolojiyle daha geniş alanlarda elektrik üretimi gerçekleştirilecek.