Artık o iPhone'larda WhatsApp çalışmıyor

Eski sürümlere sahip ve yeni güncellemeleri almayan cihazları sürekli güncelleyen Apple, bazı iPhone modellerini artık hem eski hem de vintage olarak sınıflandırmıştı. Buna ek olarak WhatsApp tarafında da iOS 15.1 ve üzeri yüklü olmayan iPhone'ların desteğinin kesileceği duyurulmuştu. Bir süredir yapılan bu duyurunun artık günü geldi çattı.

Popüler mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması WhatsApp için her yıl desteklenen telefonlar güncelleniyor. Her mobil uygulamada olduğu gibi WhatsApp da eski ve güncelleme almayan cihazlarda çalışmıyor.

1 Haziran'dan itibaren iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus kullanıcıları WhatsApp'ı kullanamayacak.

iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve 1. Nesil iPhone SE modelleri için WhatsApp 1 ya da 2 yıl daha çalışacak.