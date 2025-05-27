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iPad için resmi WhatsApp uygulaması yayınlandı

iPad için resmi WhatsApp uygulaması yayınlandı

27.05.2025 19:16:00
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Haber Merkezi
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iPad için resmi WhatsApp uygulaması yayınlandı

WhatsApp uzun süredir beklenen iPad uygulamasını yayınladı.

Meta'ya bağlı en popüler uygulamalardan biri olan WhatsApp'ın iPad için bir versiyonu yayınlandı. iPad için WhatsApp uygulaması iPhone uygulamasındaki özelliklerin epeycesine sahip. iPadOS ile uyumlu şekilde geliştirilip sunulan uygulama, ilk iPad'in piyasaya sürülmesinden 15 yıldan fazla bir süre sonra geldi.

iPAD İÇİN RESİM WHATSAPP UYGULAMASI SUNULDU

iPad'ler ve tabletler için geliştirilen mesajlaşma uygulamasının ilk versiyonu, internette gezinirken sohbet etmeyi kolaylaştırıyor.﻿

App Store üzerinden indirilebilen iPad için WhatsApp, iPhone'larda olduğu gibi kullanıcıların 32 kişiye kadar sesli ve görüntülü görüşmelere katılmasına, hem arka hem de ön kameralarını kullanmasına ve ekranlarını diğer görüşme katılımcılarıyla paylaşmasına olanak tanıyor.

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