Assassin’s Creed Valhalla astronomik rakamıyla Steam'e geldi!
Assassin’s Creed Valhalla'nın Steam'e geleceği duyurulduğu andan itibaren heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Oyun nihayet Steam'e geldi.
Kısa bir süre önce Assassin’s Creed Valhalla'nın Steam'e geleceği duyurulmuştu. Oyunun Epic Games dışında Steam tarafında da olması zaten bir süredir oyunseverler tarafından talep ediliyordu.
Oyun Steam'e geldi ancak eleştiri oklarının da hedefi haline geldi. Steam'de Epic Games'ten çok daha pahalıya satışa çıkan Assassin’s Creed Valhalla, 6 Aralık(dün) itibarıyla listelenmeye başlandı.
OYUN SATIŞA ÇIKTI ANCAK İNDİRİMSİZ 699 TL'LİK FİYATIYLA
Assassin’s Creed Valhalla Steam'de satışa çıktı fakat listelenenen fiyatı tam 699 TL. Oyun yeni Steam'e geldiği için özel bir indirimle 230.67 TL'ye satın alınabiliyor. Epic Games tarafında ise yine yüzde 67 indirimi olan oyuna 88.77 TL'ye sahip olunabiliyor.
Epic Games tarafındaki indirim 5 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.
Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
Minimum:
İşletim Sistemi
Windows 10
İşlemci
AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-4460
Bellek
8 GB RAM
Depolama
160 GB
Ekran Kartı
AMD R9 380 ya da NVIDIA GeForce GTX 960
Tavsiye Edilen:
İşletim Sistemi
Windows 10
İşlemci
AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i7-4790
Bellek
8 GB RAM
Depolama
160 GB
Ekran Kartı
AMD R9 380 ya da NVIDIA GeForce GTX 960
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