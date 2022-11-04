Assassin's Creed: Valhalla Steam tarafına gelebilir
Yeni bir iddiaya göre Assassin's Creed: Valhalla Steam'a geliyor. Ubisoft imzalı oyunun bir süredir Steam'e gelmesi bekleniyordu.
Bir süre önce üç yeni Assassin's Creed: Valhalla oyununun geleceğini öğrenmiştik. Serinin 2020 yılında yayınlanan oyunu Assassin's Creed: Valhalla on ikinci ana oyun olmuştu ve bazı noktalardan da oyunseveler tarafından eleştirilmişti.
STEAM'E GELEBİLİR
Oyunu satın almak isteyen kişiler ya Epic Games Store ya da Ubisoft Store'u tercih etmek durumunda kalmıştı. Ubisoft Connect tarafından elde edilen yeni bir sızıntıya göre oyunun Steam'e de gelmesi söz konusu. Veri tabanında YoobieRE adlı bir Discord kullanıcısının ortaya çıkarttığı bilgilerde kodların arasında Assassin's Creed: Valhalla 'Steam' yer alıyor.
Şu an için bu bilgi bir sızıntı ve iddia olduğu için kesin değil ancak doğru ise Ubisoft politikalarında bir değişiklik yaptığı anlamına gelecek.
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