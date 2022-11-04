Assassin's Creed: Valhalla Steam tarafına gelebilir

04 Kasım 2022 Cuma, 10:38

Bir süre önce üç yeni Assassin's Creed: Valhalla oyununun geleceğini öğrenmiştik. Serinin 2020 yılında yayınlanan oyunu Assassin's Creed: Valhalla on ikinci ana oyun olmuştu ve bazı noktalardan da oyunseveler tarafından eleştirilmişti.

STEAM'E GELEBİLİR

Oyunu satın almak isteyen kişiler ya Epic Games Store ya da Ubisoft Store'u tercih etmek durumunda kalmıştı. Ubisoft Connect tarafından elde edilen yeni bir sızıntıya göre oyunun Steam'e de gelmesi söz konusu. Veri tabanında YoobieRE adlı bir Discord kullanıcısının ortaya çıkarttığı bilgilerde kodların arasında Assassin's Creed: Valhalla 'Steam' yer alıyor.

Şu an için bu bilgi bir sızıntı ve iddia olduğu için kesin değil ancak doğru ise Ubisoft politikalarında bir değişiklik yaptığı anlamına gelecek.