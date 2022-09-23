Asteroit tozunda su bulundu, yaşama dair ipuçları sunacak

23 Eylül 2022 Cuma, 15:06

Uzayda yaşamın kalıntılarını araştıran bilim insanları yeni bir bulguyla karşılaştı. Japon uzay sondası tarafından asteroitteki toz parçalarında keşfedilen su damlası oldukça heyecan verici. Zira keşif Dünya'daki yaşamın uzaydan tohumlandığı teorisini güçlendiren bir argüman sunmuş oluyor.

'Bu su damlasının büyük anlamı var'

The Guardian tarafından bildirilen haberde, buluşun önemine vurgu yapıyor. Tohoku Üniversitesinden bilim insanı ve araştırmacı Tomoki Nakamura, araştırmanın Science dergisinde yayımlanmasından önce(dün) basına açıklama yaptı.

Cuma günü(bugün) itibarıyla yayımlanan araştırmanın sonuçlarına vurgu yapan Nakamura, '' Bu su damlasının büyük anlamı var. Birçok araştırmacı suyun uzaydan getirildiğine inanıyor ancak aslında ilk kez Dünya'ya yakın bir asteroit olan Ryugu'da suyu keşfettik.'' dedi.

Teoriler güçlü bir argümanla destekleniyor

Bulgular ise Ryugu asteroitinden Hayabusa-2 sondası tarafından toplandı. 5.4 gramlık kaya ve tozun analiz edilmesinin ardından inanılmaz sonuca ulaşıldı. Hayabusa-2, 2014 yılında Ryugu görevi sebebiyle fırlatılmış ve iki yıl önce de topladığı numuneleri içeren kapsülü bilim insanlarına ulaştırmak için Dünya yörüngesine geri dönmüştü.

Ekibin araştırmasında bulunan su ile ilgili özellikle 'tuz ve organik madde içeren karbonatlı' yapısı vurgulanıyor. Oluşan bir damla su muhtemelen, dünya atmosferine girdikten sonra örneğin ısınmasıyla ortaya çıktı. Bir diğer yandan Dünya ile çarpışmalarda tuz ve organik madde içeren suyun ortaya çıkabileceği teorisinin daha da güçlenmesi bilim camiasını sevindirdi.

Araştırmada, ABD'den 30 olmak üzere İngiltere, Fransa, İtalya ve Çin gibi farklı ülkelerden 150 kadar araştırmacı yer aldı.