Astım hastası çocuklarda anksiyete riski daha yüksek

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 14:17

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 16:22

Yayımlanan çalışma, Queensland Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü'nden bilim insanları tarafından yürütüldü. Araştırmacılar, 2004'ten bu yana yaklaşık 20 yıl boyunca 10.000 çocuğun sağlığını ve genel durumunu takip eden verilerden derlenmiş 9.369 raporu inceledi.

ASTIM HASTASI KIZ ÇOCUKLARI ERGENLİKTE DAHA FAZLA ANKSİYETE YAŞIYOR

Çalışmanın başyazarı ve doktora adayı Diana Garcia Sanchez, astım hastası dört yaşındaki çocukların, hasta olmayan akranlarına kıyasla 6 ila 15 yaşları arasında anksiyete bozukluğu gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sanchez, "Ayrıca astım hastası kız çocukların ergenlik çağında erkek çocuklardan daha fazla anksiyete yaşadıkları sonucuna ulaştık" dedi.

Bulgular ayrıca, astım tedavisinde kullanılan ilaçların, anksiyetenin ortaya çıkma riskinin önemli ölçüde artmasından sorumlu olmadığını gösterdi. Sanchez, "Astım ilacı almayan çocuklarda, ilaç kullanan akranlarına göre anksiyetenin ortaya çıkma olasılığı yüzde 9 daha fazla" dedi. Sanchez, "Astım ve anksiyete arasındaki bağlantı başka faktörlerle açıklanabiliyor.

Sağlık uzmanları ve ebeveynler, çocukların ruh sağlığını düzenli olarak izlemeli ve uygun olduğunda psikolojik destek sağlamalıdır. Bu, anksiyete riski taşıyanları daha erken belirlemeye ve durumun yönetimini iyileştirmeye yardımcı olabilir" diye belirtti.

Söz konusu çalışma Pediatric Allergy and Immunology dergisinde yayımlandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre 2019'da 455.000 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan astım, dünya çapında tahminen 262 milyon insanın hayatını etkiliyor. DSÖ'ye göre astım aynı zamanda "çocuklar arasında en yaygın görülen kronik hastalık" konumunda.