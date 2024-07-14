Astronotlar, uzayda hangi yiyecekleri tüketemiyor?

Yayınlanma: 14.07.2024 - 13:59

Güncelleme: 14.07.2024 - 13:59

Astronotlar uzaydaki zorlu koşullar için özel pek çok testten geçiyor. Oraya özel kıyafetler giyen astronotlar, her gıdayı da tüketemiyorlar. Peki astronotlar nasıl besleniyor, neler yiyorlar? Örneğin uzayda yer çekimi olmadığı için yiyeceklerin ve içeceklerin hareketleri bile fark ediyor.

ASTRONOTLAR UZAYDA NELERİ TÜKETEMİYOR?

Uzayda yemesi yasak olan bazı yiyecekler var. Bunların başında kuru gıdalar yer alıyor. Kırıntı oluşturan besinler, bisküvi ya da ekmek gibi yiyecekler parçalara ayrıldığı için yer çekimsiz ortamda yenmesi tercih edilmiyor.

Bir diğer şey ise gazlı içecekler oluyor. Alkol, soda ve kola gibi içecekler uzay ortamında tercih edilmiyor.

Tuz ve karabiber de tercih edilmeyenler arasında yer alıyor. Taneciklerin havada asılı kalması, tehlikelere sebep oluyor. Burada ise astronotlar için sıvı baharat geliştirildi.

İlginç olsa da dondurma da yer çekimsiz ortamda tüketilmiyor. Dondurma yer çekimsiz ortamda erirse, astronotların solunum yollarına kaçmasından elektronik cihazlara zarar gelmesi kadar pek çok zarar veriyor. Burada ise çözüm kurutulmuş dondurma. Özel bir teknikle hazırlanan dondurma, önce donduruluyor sonra vakum altında ısıtılıyor ve su içeriği buharlaşıyor.

Uzayda güvenli ve sağlıklı beslenme için yiyecekler donduruluyor ve kurutuluyor. Kalori ve porsiyonlar da özenle ayarlanıyor.