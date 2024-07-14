Uzay giysisi astronotların idrarını içilebilir suya dönüştürecek

Yayınlanma: 14.07.2024 - 13:06

Güncelleme: 14.07.2024 - 13:06

Weill Cornell Tıp ve Cornell Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından tasarlanan yeni bir uzay giysisi, atılan idrarı özel bir filtreleme sırt çantasında geri dönüştürerek uzay yürüyüşlerini daha uzun hale getirebilir. Her iki okulun araştırma ve tasarım ekipleri bulgularını bilimsel dergi Frontiers'da bir makale olarak yayınladı.

YENİ UZAY GİYSİSİ ÖZEL BİR FİLTRELEMEYE SAHİP OLACAK

Donanımhaber'de yer alan çalışmanın araştırma personeli Sofia Etlin bir basın bülteninde, yeni giysilerin astronotların sırtlarında taşıdıkları "birleşik ileri-geri ozmoz ünitesine giden vakum tabanlı harici bir kateter" içerdiğini söylüyor.

Giysiler, önümüzdeki iki yıl içinde Ay'ın yörüngesinde dönüp Güney Kutbu'na inecek Artemis II ve Artemis III görevleri de dahil olmak üzere gelecekteki NASA uzay görevleri düşünülerek tasarlandı.

NASA ve Axiom Space, Ay görevleri için bir uzay giysisi tasarımını çoktan onayladı ancak bu yeni filtreleme sisteminin bunlara eklenebileceği anlaşılıyor. Bu yeni giysiler ayrıca 2030'ların başındaki insanlı Mars uzay görevi için de kullanılabilir.

Bu yeni tasarım sadece astronotların uzay yürüyüşleri sırasındaki susuzluğunu gidermekle kalmayacak aynı zamanda onları daha hijyenik hale getirecek. 1970'lerden beri dolaşımda olan geleneksel NASA uzay kıyafeti tasarımı, astronotların idrarını yakalamak için yalnızca süper emici bir polimer içeriyor.

Bu eski atık sistemi ayrıca astronotlar için idrar yolu enfeksiyonları gibi hijyen ve tıbbi sorunlara da yol açıyor. NASA yeni uzay giysisi tasarımını yaklaşan uzay görevlerinde kullanıp kullanmayacağını ise henüz açıklamadı.