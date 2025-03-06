Atomik saatlerle GPS 1000 kat güvenilir olacak
Bilim insanları, GPS doğruluğunu bin kat artırabilecek bir çip geliştirdiklerini açıkladı. Optik atomik saatleri küçülten bu teknoloji, daha hassas konum belirleme ve jeolojik izleme sağlayabilir.
ABD’deki Purdue Üniversitesi ve İsveç’teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, atomik saatleri çok daha küçük ve kullanışlı hale getiren bir çip üzerinde çalışıyor. Geleneksel atomik saatlerin büyük ve karmaşık olduğu için sadece laboratuvar ortamlarında kullanılabildiğini söyleyen uzmanlar, geliştirilen yeni çip teknolojisinin, bu saatleri çok daha küçük ve taşınabilir hale getirdiğini bildirdi.
Yeni çip teknolojisi sayesinde atomik saatlerin daha yaygın kullanılabileceğini belirten araştırmacılar, bu gelişmenin gelecekte cep telefonları, bilgisayarlar ve GPS sistemlerinde standart hale gelebileceğini düşünüyor.
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