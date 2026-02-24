Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avrupa'da en çok satılan akıllı telefon modelleri belli oldu

24.02.2026 20:55:00
Haber Merkezi
Yeni yayınlanan rapora göre 2025 yılında Avrupa'da en çok satılan akıllı telefon modelleri sıralandı. Buna göre listede Samsung ve Apple ağırlığı hissediliyor.

Araştırma şirketi Omdia'nın yayınladığı yeni rapora göre Avrupa'da 2025 yılında en çok satılan akıllı telefon modelleri belli oldu. Listenin başında Samsung Galaxy A56 yer alıyor. İkinci sırada iPhone 16 yer alıyorken, Galaxy A16, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max ilk beşte yer alıyor. 

Listenin devamında Galaxy A36, iPhone 16e, iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro ve Galaxy S25 Ultra karşımıza çıkıyor.

Image

Yani Omdia'nın verilerine göre Apple ve Samsung dışında diğer markaların varlığı Avrupa özelinde çok hissedilmiyor. 

Samsung'un Avrupa özelinde 2025 yılında elde ettiği 35'lik pazar payına ek olarak Apple yüzde 27'lik paya sahip. 

