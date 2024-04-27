Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi… Mars’ta örümcekleri andıran izler tespit edildi

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait ExoMars Yörünge Aracı (TGO), Mars’ın güney kutup bölgesinde çekilen görüntülerde, gezegenin yüzeyinde devasa izler tespit etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 12:04
Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi… Mars’ta örümcekleri andıran izler tespit edildi
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Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait ExoMars Yörünge Aracı (TGO) 2016 yılında Mars'a atmosferik araştırma yapmak için fırlatıldı. Son gönderdiği görüntülerin içerisinde oldukça ilginç bir ayrıntı yer alıyordu.

Kızıl gezegenin güney kutup bölgesini görüntüleyen TGO, "dev örümceklere benzeyen" kristal izler tanımladı. Ancak elbette bunlar örümcek değil, yalnızca Mars kışı, Mars baharına dönerken gezegenin yüzeyinde oluşan şekillerdi.

ESA, bu örümcek izlerinin, "Kışın donmuş halde olan karbondioksit gazının, baharda eriyince, yer altındaki toz ve kumları yüzeye fışkırtmasıyla oluştuğunu" açıkladı.

ESA’nın tam açıklaması şu şekilde:

”Güneş ışığı, yer tabakasının altındaki karbondioksit buzunun gaza dönüşmesine neden olur, bu da daha sonra birikir ve üstteki buz tabakalarını kırar. Gaz, ilkbaharda serbest kalarak sıkışan toz ve kumu yüzeye doğru sürükler ve buz tabakalarını parçalar.

Eriyen karbondioksit buzlarından açığa çıkan gaz, toz ve kumun yüzeyden fışkırmasına neden olur ve bunlar daha sonra yüzeye geri düşer.

Böylelikle zamanla, görüntüde görülen, 45 metre ile 1 kilometre arasında değişen genişlikteki karanlık lekeler oluşur.”


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