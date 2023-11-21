Avrupa'nın karanlık geçmişi: Magdalenian döneminin cenaze geleneği

Yayınlanma: 21.11.2023 - 19:00

Güncelleme: 21.11.2023 - 19:00

Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin (NHM) yeni bir araştırmasına göre, yamyamlık yaklaşık 15 bin yıl önce Avrupa'nın bazı bölgelerinde standart bir cenaze uygulamasıydı. Araştırma, Magdalenian insan gruplarının yaklaşık 15 bin yıl önce kuzeybatı Avrupa'yı işgal ettiği Üst Paleolitik Çağ'ın sonlarına dayanıyor. Yapılan analizler, çiğneme izleri ve alet yapmak için kemiğin manipüle edilmesi gibi kalıntıları ortaya çıkararak bu davranışın bir cenaze uygulamasının parçası olduğunu gösteriyor.

NHM'de paleoantropolog ve araştırmanın baş yazarı Dr. Silvia Bello, yaptığı açıklamada, "Yamyamlığın kısa bir süre içinde kuzeybatı Avrupa'da birçok kez uygulandığına dair arkeolojik kanıtları, bu tür davranışların Magdalenian grupları arasında bir cenaze davranışının parçası olduğunun ve sadece zorunluluktan uygulanmadığının bir göstergesi olarak yorumluyoruz" dedi.

Bu keşif, Cheddar Gorge'da bulunan Gough Mağarası etrafındaki ünlü bir Paleolitik alanında yapıldı. Mağaradan çıkarılan 100'den fazla insan kemiğinde görülen kesik, kırılma ve çiğneme izleri, yamyamlığın kuzeybatı Avrupa'daki Magdalenian grupları arasında yaygın bir cenaze uygulaması olduğunu destekliyor.

NHM'de doktora sonrası araştırmacı ve çalışmanın ortak yazarı William Marsh, "Gough Mağarası'nı daha iyi bir bağlama oturtabilmek için Magdalenian kültürüne atfedilen tüm arkeolojik alanları gözden geçirdik" dedi. Marsh, "Paleolitik Çağ'ın son döneminde, Epigravettian grupların kuzeye doğru göç etmesiyle genetik soyda ve cenaze davranışında bir değişim görüyorsunuz. Burada tespit edilen mezar davranışındaki değişimin, bir nüfusun gelip başka bir nüfusun yerini aldığı ve bunun da davranışta bir değişikliğe yol açtığı demik difüzyonun bir örneği olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.