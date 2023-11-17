Bilim insanlarını şaşkına çevirdi: İki rahimli anne, her iki rahminden de hamile!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:59

Güncelleme: 17.11.2023 - 13:43

ABD'li üç çocuk annesi 32 yaşındaki Kelsey Hatcher, "uterus didelphys" ya da iki rahim adı verilen nadir bir rahim anomalisi ile doğdu ve hamilelik testinin pozitif çıkmasının ardından şaşırtıcı bir biçimde, her iki rahimde de hamile olduğu ortaya çıktı.

Hatcher, doktorlara göre "şaşırtıcı" ve nadir bir şekilde, her iki rahminde de birer kız bebek dünyaya getirmeyi bekliyor.

SON DERECE NADİR RASTLANIYOR

Son derece nadir görülen bu anormallik, dünyadaki kadınların yaklaşık %0,3'ünde rastlanıyor. Hamilelik araştırmacılarına göre, bu anormallik, dişi embriyosunda gelişimin çok erken dönemlerinde, gebeliğin sekizinci haftası civarında oluşuyor.

ABD'li Dr. Hayley Miller, "Hatcher'da her iki yumurtalığın da aynı anda ya da yaklaşık aynı zamanda yumurtlamış olması oldukça şaşırtıcı. İki rahmi ve iki rahim ağzı olan birçok hastayla ilgilendim ve iki rahim ağzı ve iki rahimle gelen vakalarda, doğumu başlatmak bile çoğu zaman zor oluyor" dedi.

Hatcher, iki bebeğin doğumuna hazırlanırken, doktorlar da Hatcher'ın doğumu için ekstra personel bulundurmaya hazırlanıyor. Rahimlerin birbirinden bağımsız olarak kasılmaya başlaması nedeniyle bebekler saatler ya da günler arayla bile doğabilir.

Herkes hamileliğin dikkat çekici olduğu konusunda hemfikir olsa da, çocukların tek mi yoksa çift yumurta ikizi mi olarak tanımlanacağı tartışılıyor.