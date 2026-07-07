Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avustralya'da bulunan gizemli cisimlere yönelik soruşturma sürüyor

Avustralya'da bulunan gizemli cisimlere yönelik soruşturma sürüyor

7.07.2026 18:57:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Avustralya'da bulunan gizemli cisimlere yönelik soruşturma sürüyor

Avustralya Uzay Ajansı (ASA), Queensland eyaletinde sahilde bulunan "gizemli cisimlerin" bir fırlatma aracına ait basınçlı kap olabileceğini bildirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ABC News'ün haberine göre, ismi paylaşılmayan ASA sözcüsü, Queensland'in kuzeyinde Forrest Sahili'nde bulunan "6 gizemli cisme" ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, hafta sonu bulunmalarının ardından yürütülen soruşturmaların, bu cisimlerin konumu ve özelliklerinin, yakın zamanda yörüngeden atmosfere yeniden giren bir fırlatma aracına ait olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Cisimlerin fırlatma aracına ait basınçlı kap olabileceğini aktaran sözcü, aracı ve fırlatıldığı yeri doğrulamak için uluslararası kuruluşlarla çalıştıklarını kaydetti.

İlgili Konular: #uzay #uzay aracı

İlgili Haberler

Samsung'un 22 Temmuz'daki etkinlik öncesi tanıtacağı ürünlerin fiyatları ortaya çıktı
Samsung'un 22 Temmuz'daki etkinlik öncesi tanıtacağı ürünlerin fiyatları ortaya çıktı Samsung, bu ay yeni akıllı telefonlarını ve saatlerini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik öncesinde ürünlerin Avrupa odaklı tahmini fiyatları ortaya çıktı.
Uzay biliminde tarihi keşif: Ay'ın karanlık yüzünün altında gizli yapılar bulundu
Uzay biliminde tarihi keşif: Ay'ın karanlık yüzünün altında gizli yapılar bulundu Çin uzay programı kapsamında Ay'ın uzak yüzüne inen insansız uzay aracının radar verilerini inceleyen bilim insanları, uydumuzun derinliklerinde milyarlarca yıllık devasa lav katmanları ve gizli yapılar keşfetti.
Sony, PlayStation hizmet koşullarını güncelledi! Güncel olmayan hesaplara kötü haber
Sony, PlayStation hizmet koşullarını güncelledi! Güncel olmayan hesaplara kötü haber Sony, PlayStation hizmet koşullarını güncelledi. Buna göre güncel olmayan kullanıcı hesapları belirli bir süre geçtikten sonra silinecek.